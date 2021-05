Prestes a terminar! A penúltima jornada da Liga arranca esta sexta-feira e logo em dose dupla: Paços de Ferreira-Gil Vicente e Sp. Braga-Moreirense.



No entanto, o primeiro jogo das Ligas profissionais em Portugal está marcado para as 16h30 e coloca frente a frente Oliveirense e Académico de Viseu.



Ainda durante a tarde desta sexta-feira, Jorge Jesus e Ruben Amorim fazem a antevisão do dérbi em conferência de imprensa. O técnico das águias fala aos jornalistas às 14h00, quatro horas e meia mais cedo que o homólogo leonino.



Em Inglaterra, o campeão Manchester City de Bernardo, Cancelo e Dias joga em casa do Newcastle às 20h00.



De resto, prossegue ainda a Volta a Itália com participações portugueses de João Almeida, Ruben Guerreiro e de Nelson Oliveira. No ténis, continua a disputar-se o Masters 1000 de Itália, em Roma, com os jogos dos quartos de final masculinos e femininos.



Jogos hoje:



Liga



P. Ferreira-Gil Vicente, 19h00

Sp. Braga-Moreirense, 21h15



II Liga



Oliveirense-Académico Viseu, 16h30



Inglaterra



Newcastle-Man. City, 20h00