O técnico do Paços de Ferreira prevê «muitas dificuldades» para a sua equipa na visita ao Famalicão, numa partida da 25.ª jornada da Liga.



Pepa foi claro ao indicar o caminho que a equipa deve traçar até ao final do campeonato, advogando que é preciso «manter os níveis de intensidade e agressividade» e encarar os dez jogos que faltam «como se fossem os últimos» das vidas de cada um.



No que respeita ao jogo de domingo, Pepa não poupou elogios ao adversário, que considerou ter «um dos melhores plantéis da Liga em qualidade individual», e ao seu técnico Ivo Vieira.

«Uma equipa desenhada e preparada para um 4-3-3 e, sem desvalorizar quem por lá passou, a chegada do Ivo Vieira foi um casamento quase perfeito», disse, enaltecendo «o trabalho que tem feito nos últimos três anos em Portugal».



O Famalicão não perdeu os últimos dois jogos na Liga e esses desempenhos «tem o dedo, a mão, o cabelo, tem tudo do treinador» defendeu o técnico dos pacenses.

«Já o disse na primeira volta que o Famalicão ia ser das equipas mais difíceis da Liga, e a nossa vitória em casa só saiu valorizada pela dificuldade que sentimos. É uma equipa que nos irá pôr à prova e amanhã [domingo] isso vai repetir-se. Hoje, estão ainda melhores e será um jogo muito difícil. Mas é destes jogos que gostamos, o que vai exigir superação da nossa parte», sublinhou.

Por último, Pepa comentou também o comportamento de David Sualehe e João Pedro, envolvidos numa festa ilegal, em Esposende, considerando que «foram irresponsáveis e estão sob alçada disciplinar».

«Todos cometemos erros, não temos de crucificar ninguém, mas, naturalmente, há consequências», concluiu.

Os dois jogadores, multados pelo clube, cumpriram dez dias de quarentena e devem regressar aos treinos na segunda-feira, nesta fase ainda em horários desfasados com o resto do plantel, o que se deverá manter até ao jogo com o Benfica.



O Famalicão-P. Ferreira joga-se este domingo, às 20h00.