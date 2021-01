A FIGURA: Luiz Carlos, objetivo e matreiro

Teve uma boa entrega defensiva, fechando bem os espaços. Mas o médio Luiz Carlos destacou-se sobretudo ofensivamente, com criatividade, sentido coletivo e boa leitura de jogo. Fica para a história o golo que apontou aproveitando um erro de Amir, e a assistência para o 3-0, apontado por Singh.

Momento: o erro de Amir, 47 minutos

Amir tinha tudo para segurar a bola à primeira, mas ao deixá-la fugir deixou-a à mercê de Luiz Carlos, que aumentou a contagem para 2-0 no início do segundo tempo para complicar ainda mais a tarefa do Marítimo.

OUTROS DESTAQUES

Bruno Costa

Abriu o marcador com um remate de primeira definindo com grande qualidade. Criou muitos desequilíbrios e até esteve perto de bisar em mais duas ocasiões.

Rebocho

Fechou o seu corredor com todas as chaves, intercetando bolas junto à relva e no ar. Muito forte nas coberturas, e a soltar a bola na hora certa e com assertividade.

Rafik

O médio francês perdeu-se excessivamente em lances individuais por entre o bloco coeso dos castores, facilitando a tarefa de uma defensiva coesa e sempre muito atenta.

Correa

Entrou bem no jogo, ao intervalo, trazendo criatividade e objetividade ao jogo dos madeirenses. Mas não teve companhia à altura, podia foi uma tarde para esquecer do Marítimo, coletivamente.