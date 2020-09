O Paços de Ferreira oficializou a renovação de Douglas Tanque, confirmando a hipótese avançado oportunamente pelo Maisfutebol.



O avançado brasileiro fica ligado aos emblemas pacenses até 2022.



O jogador de 26 anos chegou à Capital do Móvel em 2018 e na época de estreia anotou 14 golos em 32 partidas. No ano anterior, Tanque marcou 12 golos em 35 aparições, números que o deixam no top dez dos melhores marcadores da história do Paços.