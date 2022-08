A FIGURA: Yago Cariello

O avançado brasileiro chegou a Portugal em 2020, para jogar no mesmo Condeixa. Cresceu na época seguinte, ao serviço do União de Santarém, e saltou para a Liga por intermédio do Portimonense. Dono de um pé esquerdo interessante e de uma capacidade física invejável, o jogador de 23 anos promete ser uma boa surpresa na prova. Tem parecenças, aliás, com um avançado de boa memória para os algarvios: Beto. O camisola 99 ficou perto do golo ao minuto 13, com um remate violento ao lado, e estreou-se a marcar na Liga portuguesa com um golpe de cabeça, a passe de Pedro Sá. Já na segunda parte, foi à defesa evitar o empate, desviando um remate de Pedro Ganchas.

FICHA DE JOGO E AS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS JOGADORES

O MOMENTO: asneira de Zé Uílton. MINUTO 16

César Peixoto perdeu Gaitán à passagem do primeiro quarto de hora, devido a problemas físicos, e lançou Zé Uílton. O avançado, que até tinha sido titular na primeira jornada, entrou em falso e foi expulso após o primeiro minuto em campo, na sequência de uma carga muito violenta sobre Anderson. Vermelho totalmente justificado e handicap tremendo para o Paços, que sucumbiu à derrota.

A CRÓNICA DO P. FERREIRA-PORTIMONENSE (0-3)

OUTROS DESTAQUES

Pedro Sá: foi um verdadeiro pêndulo no setor intermediário do Portimonense, fundamental para o ascendente sobre o Paços de Ferreira na Capital do Móvel. O capitão do Portimonense continua a demonstrar as qualidades que lhe são reconhecidas, limpa a sua zona e entrega sempre a bola com critério, de forma simples. Nesta segunda-feira, destacou-se ainda com o cruzamento perfeito para o primeiro golo do encontro, apontado por Yago.

Luquinha e Ewerton: os dois jogadores brasileiro acabaram com a incerteza do marcador com dois golos em três minutos. Luquinha, que substituiu o lesionado Anderson, apareceu a finalizar ao minuto 81. Ewerton, que entrara pouco antes, fez a assistência para o 0-2 e surgiu na área para assinar o 0-3, quando Luquinha decidiu devolver a gentileza. Boa entrada de Ewerton, antigo médio do FC Porto, no jogo.

Matchoi Djaló: lançado para a titularidade nesta 2.ª jornada da Liga, o extremo foi o mais inconformado do Paços de Ferreira ao longo do encontro, sobretudo após a expulsão de Zé Uílton. Ganhou várias disputas com Moufi e perdeu alguns lances por excesso de individualismo, mas nunca desistiu e teve nos pés as melhores oportunidades pacences (72m e 76m), mas não conseguiu superar a oposição de Samuel Portugal.