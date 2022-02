FIGURA: Nuno Santos

Grande golo do médio do Paços de Ferreira aos 42 minutos, a dar o mote para a reviravolta do Paços de Ferreira. O número 77 começara o jogo como extremo direito, acabou por juntar-se a Luiz Carlos no meio com a substituição que César Peixoto operou pouco depois da meia-hora de jogo – saiu Rui Pires e entrou Hélder Ferreira – e fez, pouco depois, o empate no marcador. Fez o golo, mas também deu muito à equipa na construção, tendo também estado no desequilíbrio inicial do lance que dá o 2-1.

MOMENTO: o golo de Nuno Santos (42m)

Um momento à medida dos muitos adeptos que preencheram as bancadas do Estádio Capital do Móvel este sábado. Após um cruzamento de Antunes para a área, houve um corte de um jogador do Vizela e o médio do Paços de Ferreira apanhou a bola a jeito, de primeira, ainda fora da área, para bater Pedro Silva.

Paços de Ferreira-Vizela: o filme do jogo

OUTROS DESTAQUES

Bruno Wilson: teve cabeça para dar vantagem ao Vizela, na sequência da oportunidade mais perigosa da equipa de Álvaro Pacheco após a expulsão de Cassiano. Porém, o golo após o canto batido por Kiki Afonso, num cabeceamento bem conseguido e colocado, não chegou aos visitantes.

Matchoi Djaló: uma exibição conseguida, embora não espetacular, coroada com o golo que assina para o 2-1 final, aos 64 minutos. Saiu já ao minuto 87, após um jogo que foi também, além da exigência física, de paciência na procura de espaços.

Antunes: um dos melhores na equipa do Paços de Ferreira, com compromisso defensivo, mas uma notória audácia nas subidas pelo flanco esquerdo, ainda que perante um Vizela em inferioridade numérica. É dele, aliás, a incursão pela esquerda para a assistência para o golo de Matchoi.

Kiki Afonso: exibição de grande coragem, valentia e esforço, sobretudo para uma equipa que esteve mais de 80 minutos em inferioridade numérica. O lateral-esquerdo do Vizela fez a assistência para o golo de Bruno Wilson e fez também uma exibição de grande compromisso no setor defensivo, a tentar tapar espaços aos adversários. Acabou por não chegar no resultado final.