A FIGURA: Jovane Cabral

A forma como define alguns lances pode ser questionada, mas ninguém no Sporting mexeu tanto com o jogo como ele. E esta constatação já era válida antes do magistral golo que apontou na cobrança de um livre de posição frontal. Jogou no flanco direito na primeira parte e foi deslocado para o lado oposto nos segundos 45 minutos, onde foi mais perigoso. Forjou uma das melhores oportunidades de todo o jogo ainda antes de decidir a partida e a fechar esteve perto do segundo, que esbarrou no ferro. Está a agarrar as oportunidades concedidas por Rúben Amorim.

O MOMENTO: o tiro de Jovane, MINUTO 64

A 27 de janeiro de 2020, Bruno Fernandes cumpria o último jogo com a camisola do Sporting. Num dos últimos lances do jogo, o médio do Sporting, dono e senhor de qualquer bola parada perigosa, cedeu a vez Jovane Cabral. O remate não levou perigo. Esta sexta-feira, 12 de junho de 2020, fez sentido assim que a bola rematada pelo extremo cabo-verdiano cruzou a linha de baliza após um livre de posição frontal. Um golaço!

OUTROS DESTAQUES

Luís Maximiano: até ao golo do Sporting, mostrou serviço sobretudo nas bolas paradas. Só que o guião de uma noite que estava a correr dentro das expetativas mudou radicalmente após o 1-0. Acumulou uma mão-cheia de defesas, a primeira delas quando João Amaral lhe apareceu pela frente. As outras foram a remates de meia-distância: fechou a baliza e os três pontos também têm a assinatura dele.

Vietto: tem recursos técnicos que lhe permitem reclamar mais bola. Foi o responsável pela criação da melhor oportunidade de golo dos primeiros 45 minutos, com um passe a isolar Sporar. O esloveno, que se incorporara bem na construção da jogada instantes antes, finalizou-a mal. Saiu, lesionado, aos 44 minutos.

Douglas Tanque: a alcunha profissional define-o na perfeição. Não deu descanso a Coates, mas não se ficou pelo raio de ação do central uruguaio e graças a isso teve muitas vezes a bola nos pés. Procurou receber entrelinhas para tabelar com os colegas e ligar o jogo pacense. Fê-lo inúmeras vezes, muitas delas com sucesso. Aos 79 minutos ficou perto do empate.