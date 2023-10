Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, à SportTV, após a derrota por 1-0 ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

«Estivemos bem posicionados defensivamente. Não há grandes paradas do meu guarda-redes e há uma bola incrível: eu já estou de costas a falar para o banco e a bola entra. Alguma felicidade do FC Porto na forma como obteve esse golo. Depois, foi manter os equilíbrios, o que tínhamos planeado, mantermo-nos no jogo o tempo possível, para tentarmos depois mais alguma coisa.»

«É muito difícil, na casa dos grandes, com toda esta inexperiência. Temos um grupo, no qual muitos deles tiraram as primeiras fotografias no Dragão. Nunca cá tinham vindo e chegar cá, bater e ser competitivo, é nossa obrigação, fazer tremer o FC Porto. Temos a grande ocasião do jogo, a mais bonita. Tentámos, pressionámos o FC Porto, provocámos aquela segunda falta, mercê do nosso trabalho. Fomos fazendo as substituições, pensando nas próximas. Calculámos bem os timings para o fazer, para criar as dificuldades que criámos ao longo do segundo tempo. Pena não concretizar, principalmente aquela ocasião, mas parabéns aos rapazes. Souberam sair com dignidade, até ao último minuto.»

«Aqui e ali temos algumas posses que não utilizámos bem, precipitámo-nos em duas ou três bolas, continuámos a marcar os cantos diretos e, com vantagem, devíamos ter feito curto. Mas foi um jogo competitivo, com resultado incerto até final, o FC Porto com mais ocasiões e bola, normal, mas nós fizemos muita coisa, trabalhámos muito e estou orgulhoso do que a rapaziada fez.»