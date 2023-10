Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Portimonense, no Estádio do Dragão, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

«Se tivéssemos ganho por 4-0 ou 5-0, deixava-me sempre a pensar, porque cada jogo dá-nos coisas positivas, outras não tão positivas. Temos de trabalhar em cima de cada jogo. Ganhar 1-0, é curto para o que se passou, na única ocasião que o Portimonense criou, acho que não fomos nós que estivemos algo mal, mas sim a terceira equipa, porque era uma falta clara sobre o Evanilson. Criámos muito, deixa-me satisfeito, preocupar-me-ia, sim, se não conseguíssemos criar o que criámos. Há coisas a melhorar, os jogadores e a equipa estão a crescer, a evoluir, mas faz parte do nosso trabalho, para que sejamos mais fortes.»

[Saída do Alan Varela ao intervalo:] «Neste momento, de há uns tempos a esta parte, tenho noção que, com facilidade, expulsam jogadores do FC Porto e eu, com esse receio, tirei o Nico, pelo amarelo que tinha. Como é um jogador que está ali no nosso equilíbrio defensivo, tive receio que acontecesse como com o David Carmo, que levasse o segundo amarelo e ficássemos reduzidos a dez mais cedo.»

[Entrada de Jorge Sánchez e mexidas na linha defensiva:] «Não é receio. Num jogo em que podíamos estar a ganhar por cinco ou seis golos de diferença, estamos ali numa situação de inferioridade numérica, em que era preciso ajustar. O Iván Jaime passar de uma zona mais adiantada para o lado do Eustáquio e, com um central só, em campo, reajustar o que tínhamos de reajustar, o Wendell um bocadinho mais para dentro, o João que é rápido na lateral e o Jorge, para fechar os caminhos para a nossa baliza. Mesmo assim, o Portimonense não criou, nós criámos e depois, inclusive, um fora de jogo de dois centímetros. Será a camisola, a ponta do cabelo… mais um golo anulado desta forma. Tirar as coisas positivas e foram bastantes e não esquecer que viemos de uma jornada europeia e tem o seu peso. Os jogadores estão de parabéns. Hoje o jogo e o resultado certo seria com três ou quatro golos de diferença.»