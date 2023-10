Declarações do futebolista do FC Porto, Pepê, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Portimonense, no Estádio do Dragão, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

«Estamos a criar boas oportunidades, mas infelizmente não estamos a concretizar em golo. Falo por mim, tive grandes ocasiões e acabei a desperdiçar. Acho que tenho de trabalhar um pouco mais, para não desperdiçar. Podemos tornar o jogo mais fácil ao fazer os golos, mas acabamos a pecar no último terço.»

«Cobro-me bastante, é difícil aparecer oportunidades no jogo e não podemos falhar. Infelizmente acabei a falhar, por isso tenho de trabalhar mais, para concretizar e ajudar a equipa.»

«Sabemos da qualidade da nossa equipa, estamos a criar muitas ocasiões de golo, podemos matar o jogo e hoje, mais uma vez, infelizmente, não conseguimos o 2-0 e o 3-0. Temos de trabalhar nesta pausa para que isso não aconteça mais.»