O Portimonense anunciou a contratação de Payam Niazmand.



Vencedor da Taça asiática em 2019, internacional iraniano vinculou-se aos algarvios até 2024 e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros.



O guarda-redes de 26 anos vai assim ter a primeira experiência no futebol europeu depois de ter jogado no campeonato do Irão ao serviço do Paykan e do Sepahan.