Quim é o novo treinador de guarda-redes do Rio Ave.

O antigo internacional português foi integrado na equipa técnica de Pedro Cunha, promovido à condução da equipa principal após a saída de Mário Silva.

Quim esteve sete anos ligado ao Desportivo das Aves - primeiro como jogador, depois dirigente e treinador de guarda-redes -, mas agora integra a estrutura do Rio Ave.

Para além de Pedro Cunha, também Mateus Lima e José Gomes são promovidos à equipa técnica principal do Rio Ave, que inclui ainda Augusto Gama, histórico do emblema de Vila do Conde.