Ruben Amorim chamou 11 jovens da formação do Sporting ao treino desta quarta-feira da equipa principal.



De acordo com a informação divulgada pelos leões, o técnico chamou os jovens Edson Silva, Hevertton Santos, Rodrigo Ribeiro, Gonçalo Costa, José Marsà, Vando Félix, Bernardo Sousa, Tiago Rodrigues, Lucas Dias, Edu Pinheiro e João Goulart à sessão de trabalho de forma a surpir as ausências dos internacionais



Por sua vez, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves realizaram tratamento às respetivas lesões e trabalho condicionado no relvado.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta quinta-feira, às 10h00, na Academia.



O próximo jogo oficial do Sporting é a deslocação ao Restelo, a 15 de outubro, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, ante o Belenenses.