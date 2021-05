Está oficialmente fechada a Liga 2020/21. O campeão Sporting bateu o Marítimo por 5-1, no jogo mais tranquilo da temporada e ainda conseguiu sentar Pedro Gonçalves no topo da lista dos melhores marcadores, com Pote a responder ao «bis» de Seferovic em Guimarães com um hat trick em Alvalade. Um jogo com um guião perfeito que permitiu ainda a Ruben Amorim lançar mais dois campeões e proporcionar uma despedida em glória a João Pereira para fechar a época com chaves de ouro, ou melhor, de plata.

Ruben Amorim manteve a confiança no meio-campo que utilizou no dérbi da Luz, com Matheus Nunes e Daniel Bragança, e os leões entraram no jogo com tração à frente, com toda a equipa a subir em bloco para cima dos madeirenses que demoraram uma eternidade a entrar no jogo. João Pereira conquistou o primeiro canto do jogo logo a abrir e, na sequência do mesmo lance, o capitão Antunes atirou à barra, com a bola a ir ainda ao solo, mas sem entrar.

Estava dado o mote para o início do jogo. O Sporting trocava a bola sem oposição, mudava de flanco em três passes e ganhava profundidade pelas alas. Eram tantas as facilidades que Jovane arriscou descer até à linha de fundo para depois passar atrasado para o remate certeiro de Pote. Sete minutos e o médio reduzia a diferença para Seferovic para apena sum golo. Não foi preciso esperar muito mais para o segundo, já depois de uma boa oportunidade de Paulinho, com Pedro Gonçalves a voltar a festejar. Alívio de Charles, Daniel Bragança ganha a bola e atira colocado ao ferro, para Pote, mais uma vez bem posicionado, atirar a contar na recarga.

Vinte minutos com o Marítimo a ver jogar e o lance do terceiro golo dá uma boa imagem disso mesmo. Bola ao centro, atraso de Karo para Charles que deixa a bola escapar por baixo da bota, a caminho da sua baliza. Um golo caído do céu a aumentar a vantagem dos leões para 3-0 em pouco mais de vinte minutos.

Seguiram-se mais duas oportunidades de Paulinho antes do Marítimo ensaiar o primeiro lance de ataque em Alvalade, já depois da meia-hora, com Max a ter de sair aos pés de Alipour. O avançado iraniano chegou mesmo a festejar um golo, pouco depois, mas estava adiantado e não valeu. Mesmo em cima do intervalo, Pote esteve muito perto de completar o hat-trick na sequência de mais um erro tremendo da defesa do Marítimo, mas desta vez Karo conseguiu anular o remate do goleador sportinguista.

A segunda parte começou da mesma forma, mas Palhinha a render Bragança que tinha saído com queixas ao intervalo, mas com o Marítimo a apresentar a mesma tremedeira perante a pressão alta do Sporting. Erros atrás de erros a abrir a etapa complementar e a deixar antever uma goleada a fechar o campeonato. Entre as oportunidades do Sporting, um dos grandes momentos da noite, com a substituição de João Pereira, a cheirar a despedida, por Gonzalo Plata, com todo o banco a aplaudir de pé. O lateral abraçou todos os companheiros em campo e ainda recebeu uma vénia do avançado equatoriano.

Logo a seguir, outro grande momento da noite. Livre marcado de forma rápida por Matheus Nunes e grande passe de Jovane a lançar Pote para o hat-trick. Nova grande festa de toda a comitiva do Sporting, uma vez que, com este golo, Pedro Gonçalves passava definitivamente a liderar a lista dos melhores marcadores, com mais um golo de Seferovic.

Ainda na festa do quarto golo, mais um momento para a história, com André Paulo e Tomás Silva a entrarem em campo e a sagrarem-se também campeões. O jogo parecia estar a acabar em apoteose e Gonzalo Plata confirmou-o com mais uma grande noite a suceder a mais um erro tremendo do guarda-redes Charles, definitivamente com uma noite para esquecer.

Já a fechar o jogo, o Marítimo marcou um golo de honra, com Beltrame a bater o esterante André Paulo.

Não foi possível haver adeptos em Alvalade, como chegou a estará previsto, mas a verdade é que o Sporting fez uma festa a roçar a perfeição, alcançando todos os objetivos a que se propôs com a goelada mais dilatada da temporada.