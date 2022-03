O Sporting divulgou neste domingo um vídeo com os bastidores do jogo com o Arouca, que os leões venceram por 2-0.

Nele é possível ver alguns momentos mais íntimos da equipa de Ruben Amorim, como imagens da habitual conversa do treinador com os jogadores antes da partida e um abraço caloroso de Pedro Porro a Dário Essugo que, com apenas 16 anos, foi titular pela primeira vez pela equipa principal.

Os bastidores da vitória do Sporting sobre o Arouca: