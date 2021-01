O presidente da Liga congratula-se com a decisão do Governo, que não incluiu a paragem das competições profissionais de futebol nas regras do novo confinamento.

«Esta acaba por ser a decisão mais sensata e legítima, corolário de toda uma atitude responsável, rigorosa e previdente adotada pela Liga Portugal e pelos seus clubes e profissionais. Foi este, de resto, e em diálogo permanente com as autoridades sanitárias e governamentais, o desígnio assumido transversalmente desde o início pelo Futebol Profissional: testar, prevenir, proteger», escreveu Pedro Proença na rede social Facebook.

O presidente da Liga destaca ainda o esforço da Federação Portuguesa de Futebol em todo este processo, e termina com uma mensagem mais global: «Os tempos são de particular apreensão e todo o país estará sujeito a exigentes sacrifícios em prol de valores mais altos: a saúde pública e o bem-estar comum.»