Após a realização da final da Liga dos Campeões no Porto, Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), mostrou-se confiante de que os adeptos «voltarão ao lugar onde pertencem», elogiando a organização da final da Liga dos Campeões, sem referir os incidentes provocados por adeptos ingleses no Porto.

«Depois de um acontecimento como este, ninguém irá compreender que haja em Portugal, a partir de hoje, um único evento desportivo sem público. Por isso, temos a certeza de que, depois de hoje, os adeptos voltarão ao lugar onde pertencem», escreveu Proença no Facebook.

O presidente da LPFP assinalou que estiveram «mais de 14 mil pessoas a vibrar e a colorir as bancadas» do Estádio do Dragão, onde o Chelsea venceu o Manchester City (1-0) na final da ‘champions’, sem fazer referência aos incidentes e ao desrespeito pelas regras de combate à pandemia de covid-19 por parte de alguns adeptos ingleses.