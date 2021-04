Figura: Pedro Trigueira

Se os golos ganham jogos, as defesas são também fulcrais para o desfecho do encontro. Prova disso é a exibição de Pedro Trigueira, que apesar do golo sofrido, fez uma exibição de grande nível e foi decisivo para que o Tondela vencesse. Acabou por negar golos que pareciam certos para o Nacional. Muito atento e com os reflexos apurados, acabou por ser uma dor de cabeça para os avançados madeirenses.

Momento do jogo: combinação perfeita de Filipe Ferreira e Ricardo Alves

Depois de um ressalto proveniente de um canto, Filipe Ferreira com um cruzamento milimétrico acabou por descobrir a cabeça de Ricardo Alves no meio dos defesas do Nacional. O defesa do CD Tondela não desperdiçou e fez o 2-1 para a equipa beirã, que acabou por valer três preciosos pontos.

Outros destaques:

Murillo

Destaque para a primeira parte do extremo venezuelano, que foi dos jogadores mais perigosos da frente de ataque do CD Tondela. Aproveitou um bom passe de Mario Gonzalez para fazer o primeiro golo dos beirões e restabelecer a igualdade ainda no primeiro tempo.

Salvador Agra

Foi uma lufada de ar fresco no ataque do CD Tondela. Pako Ayestarán lançou o extremo no início do segundo tempo, que acabou por mexer bastante com o encontro. Dono de uma grande rapidez, imprimiu muita velocidade no flanco esquerdo do ataque beirão e acabou por ser um elemento determinante para causar desequilíbrio na defesa madeirense.

Ricardo Alves

Mais uma vez mostrou ser um elemento importante no setor defensivo, mas hoje acabou por ser decisivo no capítulo da finalização. O capitão da equipa beirã marcou o golo que deu os três pontos ao CD Tondela.

Pedro Mendes

Apesar de não ter conseguido chegar ao golo, o avançado do Nacional acabou por ser dos mais interventivos na frente de ataque madeirense. Criador de várias oportunidades de golo, acabou por ver os seus remates esbarrarem sempre nas mãos de Pedro Trigueira.

Camacho

Acabou por ser o único a conseguir bater Pedro Trigueira, que foi uma muralha ao longo dos 90 minutos. Nota mais para o golo apontado pelo camisola 7 do Nacional, que depois de uma bela receção de peito, acabou por disparar um remate potente em direção ao primeiro poste da baliza dos beirões.

António Filipe

Apesar dos dois golos sofridos no encontro, foi crucial para que a vantagem da equipa da casa não se dilatasse ainda mais e manteve o Nacional vivo no encontro até ao soar do apito final.