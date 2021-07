Ritmos distintos cava diferenças.



Depois de Jesus ter mudado de ideias em relação à equipa titular, o Benfica bateu o Almería por 2-1 no sexto jogo de preparação para a época 2021/22. Os 'velhos conhecidos' Pizzi e Waldschmidt marcaram os golos no jogo realizado no Seixal.



Mais do que o resultado, que não é o mais importante nesta fase, os encarnados mostraram uma equipa bem oleada, com momentos de brilhantismo e já a jogar a um ritmo interessante. Por outro lado, ficou visível que a formação espanhola, a disputar o seu primeiro jogo-treino da temporada, ainda está num patamar inferior em termos físicos.



Apesar de ter entrado disposto a pressionar alto, o Almería cedo percebeu que não o iria conseguir fazer de forma constante. Acabou por provar do próprio veneno por assim dizer, visto que o Benfica, mais capaz fisicamente, decidiu começar a pressionar logo à saída da área.



Os encarnados colheram frutos da ousadia e Nieto claudicou perante a pressão de Grimaldo, atrasou mal para Juan Fernández que derrubou Gonçalo Ramos na área. Chamado a converter o penálti, Pizzi fez o 1-0.

O Benfica entrou em modo domínio absoluto após o golo. A espaços, as águias asfixiaram o Almería, incapaz de sair do seu meio-campo defensivo. Liderada por Pizzi, a equipa de Jesus poderia e deveria ter aumentado a diferença no marcador, mas Gonçalo Ramos desperdiçou uma ocasião flagrante na cara de Fernando Martínez.



O conjunto português fartou-se de recuperar bolas em zonas adiantas, especialmente na primeira parte, e rapidamente mostrou fluidez e capacidade para jogar em transição. Depois de o internacional sub-21 português ter falhado, Rodrigo Pinho permitiu a defesa ao guardião dos espanhóis.



A amostra dos primeiros 45 minutos foi bastante positiva e certamente Jesus ficou agradado. A revolução promovida pelo treinador ao intervalo, trocou toda a equipa, acabou por influenciar a qualidade do jogo. Ainda assim, houve golos e emoção.



Paulo Bernardo, novamente adaptado a lateral-direito, foi o primeiro a assustar o Almería na etapa complementar. A jogada foi muito boa, mas a conclusão esbarrou em Rosic. Pouco depois, Seferovic viu o árbitro anular-lhe um golo por falta ofensiva.



Adivinha-se novo golo do Benfica e este chegou por Waldschmidt. A jogada começa em Gil Dias, à saída da área encarnada, que deixou para o alemão lançar Vinícius. O brasileiro bateu em velocidade o marcador direto, entrou na área e devolveu ao germânico que empurrou para o 2-0.



Foi, de resto, a melhor jogada coletiva de toda a segunda parte. Por outro lado, o Almería surgiu mais solto e apresentou capacidade para jogar no campo todo. A pressão do Benfica não foi tão eficiente como na primeira parte e os espanhóis assustaram Helton Leite quando Villar fez o 2-1.



O VAR acabou por invalidar o lance. Volvidos três minutos, aos 68, Gedson perdeu a bola em zona de remate e viu o oponente correr meio-campo e isolar Villar. O experiente atacante não desperdiçou e fez o 2-1.



Jesus ainda deu 13 minutos de jogo a Jota e a Chiquinho, mas o Benfica não voltou a causar perigo. As bases parecem sólidas, mas só a competição atestará a qualidade do trabalho realizado nesta pré-época.