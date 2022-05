Por Sebastião Imaginário

O Desportivo de Chaves está com um pé na Liga depois de vencer o Moreirense, em casa, na primeira mão do play-off da Liga, por 2-0. Com um futebol de primeira, a equipa de Vítor Campelos construiu uma boa vantagem para o ataque à promoção, mas a eliminatória ainda vai a meio.

No dia em que a bola iBall fez, de forma inédita a nível mundial, a sua estreia, no jogo da primeira mão do playoff entre Chaves e Moreirense, foi a equipa de Moreira de Cónegos que entrou melhor no jogo e a equipa da casa começou por passar por momentos de algum sufoco.

No entanto, à passagem do quarto de hora os comandados de Vítor Campelos dispuseram de um livre a meio do meio campo e João Teixeira, regressado depois de cinco jogos de ausência, devido a lesão, rematou a mais de 30 metros da baliza. Um disparo forte e colocado que levou a bola a descrever um arco e a aninhar-se no fundo da baliza de Kewin Silva. Rebentou a festa no Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.

Com o golo, o conjunto de Ricardo Sá Pinto acusou algum nervosismo e foram os da casa que começaram a levar perigo à baliza. Aos 30 minutos Platiny podia ter aumentado a vantagem, mas não deu o melhor seguimento a um pontapé de canto de João Teixeira.

Depois do descanso, o jogo melhorou substancialmente de qualidade e, logo aos 48 minutos, também num pontapé de canto, Sori Mané podia ter igualado a partida.

O jogo ganhava intensidade e João Correia, aos 67 minutos, com um golpe de génio, combinou com Batxi, tirou dois adversários do caminho e fez o 2-0 para os Valentes Transmontanos. Um golo que gelou por completo os mil adeptos que viajaram desde Moreira de Cónegos.

Com o apoio das bancadas, o Chaves empolgou-se, mas aos 79 minutos Galego obrigou Paulo Vítor a defesa atenta para canto.

Até final o Moreirense ainda tentou aproximar-se da baliza dos flavienses, mas os comandados de Vítor Campelos tinham a lição bem estudada e souberam defender o resultado.

O Chaves vai, assim, para a segunda mão, marcada para dia 29 (domingo), com uma boa vantagem de dois golos.