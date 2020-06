Declarações do futebolista do Portimonense, Júnior Tavares, à SportTV, após o empate ante o Benfica, em jogo da 26.ª jornada da I Liga:

«Primeira parte complicada. Depois, ouvimos o treinador. Tínhamos coisas para acertar. Acertámos na segunda parte, acho que até merecíamos a vitória, é dar continuidade ao trabalho.»

«Na primeira parte, estávamos com um plano de jogo. Não deu certo. No balneário, o treinador chamou a atenção, para acordarmos e empatarmos. Fomos felizes, queríamos a vitória, mas estamos no caminho certo.»

«Estamos vivos, temos muito campeonato pela frente e estamos em crescendo, a melhorar. Espero melhorar a cada jogo, para sairmos desta situação.»