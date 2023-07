Depois de meia temporada ao serviço do Portimonense, Park Ji-soo foi apresentado como reforço dos chineses do Wuhan Three Towns.

O central sul-coreano, internacional em 16 ocasiões, fez 14 jogos e somou uma assistência na última época nos algarvios.

No Wuhan Three Towns, o jogador de 29 anos vai encontrar vários nomes conhecidos do futebol português, como Wallace, Davidson e Yakubu Aziz.