Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, à flash da Sport tv após a derrota na visita ao Sporting (3-0).

«Há muita qualidade do outro lado, tentamos uma estratégia que alteramos na segunda parte. Amarga é a forma como sofremos os golos, porque nas melhores jogadas do Sporting conseguimos travá-los. A forma inocente como sofremos o segundo e terceiro golo deixa esse amargo. Estes tipos de situações preocupam e deixam-nos frustrados. Temos muitos golos sofridos em lances idênticos, com questões individuais, e fica difícil.»

«Ainda assim, confiamos no nosso trabalho e vamos conseguir o nosso objetivo, nem que seja no play-off. Vamos lutar por todos os pontos, faltam duas jornadas e estamos convictos que continuamos na luta. É isso que nos alimenta. Hoje houve algumas coisas bem feitas. Esperamos recuperar aqueles que hoje estiveram ausentes, por lesão.»