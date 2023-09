Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-2) frente ao Vitória de Guimarães, o primeiro esta temporada:

«No primeiro tempo fomos infelizes na forma como consentimos o golo, com um ressalto que vai para dentro da nossa baliza num jogo equilibrado. O jogo foi muito dividido, mas assim que sofri o golo tinha de arriscar, pressionar a saída do Vitória, alterámos para jogar atrás com três também, e o jogo ficou muito dividido. Falámos ao intervalo que o Vitória não tinha feito mais do que nós para estar em vantagem, estávamos a esticar a bola quando tínhamos o Dener a ligar. Corrigimos, conseguimos ter mais jogo, criar mais futebol, defendemos aqui e ali atrapalhadamente, podíamos ter defendido melhor uma qualidade de bolas.

Depois foi o acreditar sempre, fomos apostando e arriscando, arriscámos tudo o que tínhamos para arriscar. Estava irritado quando fizemos um1-1, porque o Vitória desorganizou-se. O Vitória errou alguns passes, beneficiámos com isso. Quiçá a falta de uma vitória tirasse discernimento, foi cansativo, o Carlinhos tem um pormenor fantástico depois no golo. Por vezes dou-lhe na cabeça, tem um grande remate e passa um jogo todo sem atirar à baliza. Temos uma equipa com gente nova que entrou, há muito trabalho pela frente. Vamos perder, vamos ganhar, mas vamos competir, não pode acontecer o que aconteceu nas duas primeiras jornadas. É uma imagem que vamos ter de trabalhar muito para a apagar. Fomos competitivos hoje, a lutar por cada bola em todo o espaço do terreno».

[Desagrado do Lucas Ventura ao ser substituído] «Ainda não falei com ele. Não foi mal-educado, já saiu mais vezes cedo no jogo para o proteger. Precisava de arriscar, ninguém gosta de sair aos 20 minutos, daqui a pouco vou-lhe dar um abraço e dar explicações, não sou muito de as dar, mas ele é um bom menino e pelo caráter que tem vou falar com eles, ninguém gosta de sair por opção aos 20 minutos».