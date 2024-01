O Portimonense estabeleceu uma «parceria estratégica» com o Central Coast Mariners, da primeira divisão australiana, com o objetivo de desenvolver desportivamente atletas de ambas as equipas.

«O pacto entre os clubes serve como propósito demonstrar que o futebol não conhece fronteiras. A partilha dos jovens jogadores e instalações é uma das vertentes e será benéfica para os atletas que terão a possibilidade de somar mais minutos, conhecer e experienciar o futebol australiano ao mais alto nível», comunicou o Portimonense, esta quinta-feira, no site oficial do clube.

A primeira amostra desta parceria foi o empréstimo de Ronald Barcellos ao Mariners, oficializado no sábado passado.

Com a colaboração anunciada, o clube australiano destacou a oportunidade de «fazer a transição para o futebol português da primeira divisão, uma das principais ligas da Europa, enquanto os Mariners terão acesso a jogadores talentosos do Portimonense para reforçar o plantel».