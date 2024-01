O Famalicão acertou a contratação de dois jovens talentos do futebol brasileiro. São eles o lateral-esquerdo Ian Custódio, do Palmeiras, e o extremo Sorriso, do Red Bull Bragantino, segundo apurou o Maisfutebol.

Custódio, de 20 anos, foi campeão do Brasileirão na temporada passada com a equipa principal do português Abel Ferreira, mas fazia mesmo parte do plantel sub-20, onde também venceu o Brasileirão e da Taça do Brasil.

O lateral acabou por ser negociado pelo ‘Verdão’ com os famalicenses em definitivo e vai assinar um contrato válido até junho de 2027. O valor do acordo ainda é mantido em sigilo pelas partes envolvidas.

Já Sorriso, de 22 anos, vai chegar ao Famalicão por empréstimo até junho de 2025, cuja taxa ficou acertada em 150 mil euros - o negócio prevê uma opção de compra. Foi formado no Juventude e rumou ao Red Bull Bragantino do também português Pedro Caixinha em 2022.