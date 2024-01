O selecionador da Costa do Marfim, Jean-Louis Gasset, foi despedido do cargo, apesar de a equipa do país organizador da CAN 2023 ainda ter possibilidades de se qualificar para os oitavos de final da prova.

A decisão foi anunciada esta quarta-feira pela Federação Marfinense de Futebol, através de um comunicado.

O documento diz que o selecionador e o seu adjunto, Ghislain Printant, viram os seus contratos «terminados por resultados insuficientes, de acordo com os objetivos traçados».

A federação lamenta o percurso da equipa (que começou com uma vitória sobre a Guiné-Bissau, mas teve depois duas derrotas, com a Nigéria e a Guiné Equatorial) e afirma estar convencida do potencial da equipa.

Caso se mantenha em prova, a seleção marfinense será orientada interinamente por Emerse Fae, outro dos adjuntos de Gasset.

A seleção onde joga o sportinguista Diomande (titular nos dois primeiros jogos, não utilizado no terceiro) somou três pontos, ficando no terceiro lugar do Grupo A.

Nesta altura é o terceiro melhor dos terceiros classificados (apuram-se os quatro melhores) mas uma conjugação de resultados desfavoráveis nos outros grupos esta quarta-feira pode afastar a equipa dos oitavos de final.



