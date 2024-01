A Nigéria de José Peseiro confirmou o apuramento para os oitavos de final da CAN, ao vencer a Guiné-Bissau por 1-0.

O único golo do jogo foi apontado aos 36 minutos por Opa Sangante, que marcou na própria baliza.

A Nigéria terminou o Grupo A no segundo lugar em igualdade pontual com a Guiné Equatorial, que goleou a anfitriã Costa do Marfim por expressivos 4-0. A Guiné-Bissau ficou no último lugar sem qualquer ponto somado e está fora da CAN.

A seleção de Peseiro vai defrontar o segundo classificado do Grupo C, que pode ser o Senegal (líder), a Guiné Conacri (2.ª) ou os Camarões.