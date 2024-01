Angola terminou a fase de grupos da CAN 2023 com uma vitória por 2-0 sobre a seleção do Burquina Faso, o que garantiu o primeiro lugar do Grupo D.

Mabululu, que já tinha marcado um golo crucial no empate com a Argélia na primeira jornada, abriu o marcador aos 36 minutos, emendando o livre batido por Fredy.

A seleção angolana, orientada pelo português Pedro Sores Gonçalves, resistiu bem à tentativa de reação do Burquina Faso, que fez 20 remates, mas apenas três enquadrados com a baliza.

Já a equipa de Angola foi mais eficaz: em seis remates acertou cinco no alvo e acabou por dobrar a vantagem já no tempo de compensação, com um golo de Zini Salvador.

Angola terminou com sete pontos, mais três do que o Burquina Faso, que, apesar da derrota se apurou para os oitavos na segunda posição.

Argélia eliminada

A seleção argelina, campeã da edição de 2019, ficou no último lugar do grupo, com apenas dois pontos, depois de perder com a Mauritânia por 1-0 na última jornada.

A equipa mauritana tinha zero pontos, mas foi mais forte e até podia ter conseguido outro resultado, frente a uma equipa argelina desorientada.

O defesa Dellahi fez o único golo do jogo.

A Mauritânia está apurada para os oitavos, já que, nesta altura é o segundo melhor dos terceiros classificados. Como só falta fechar dois grupos, tem a qualificação garantida, tal como a Guiné-Conacri.

Já a equipa da casa, a Costa do Marfim, arrisca-se a ser eliminada, dependendo dos resultados dos jogos desta quarta-feira.