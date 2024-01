Aos 85 minutos, a seleção do Camarões estava afastada dos oitavos de final da CAN 2023. A Gâmbia tinha acabado de fazer o 2-1, por Colley, e deixava a seleção dos ‘leões indomáveis’ com apenas um ponto, no último lugar do Grupo C.

O jogo era uma espécie de final pelo apuramento. A seleção camaronesa tinha marcado primeiro, aos 56 minutos, por Toko-Ekambi, mas a Gâmbia só tinha empatado aos 72, por Jellay.

Gâmbia que tinha perdido as duas primeiras partidas e precisava de uma vitória robusta para sonhar com a qualificação como um dos melhores terceiros classificados.

O final de loucos foi uma montanha-russa, com nova reviravolta no marcador: um autogolo de Gomez e mais um golo de Wooh colocaram os Camarões na rota do apuramento.

A Gâmbia ainda festejou nova igualdada (que, na prática, eliminaria ambas as seleções…) mas Sanneh tinha jogado a bola descaradamente com a mão.

Senegal vence o grupo

Para ajudar, o Senegal marcou mais frente à Guiné-Conacri, também na reta final do jogo, vencendo por 2-0, com golos de Seck e Ndiaye.

Tudo junto deu os detentores do troféu no primeiro lugar do grupo com nove pontos, os Camarões no segundo lugar com quatro pontos e 5-6 em golos, a Guiné-Conacri em terceiro, também com quatro, mas 1-2 em golos.

Ou seja, a diferença foi feita pelo maior número de golos marcados pela seleção camaronesa.

A Gâmbia ficou no último lugar com zero pontos.