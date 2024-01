Era um jogo crucial para a seleção angolana, depois do empate com a Argélia na primeira jornada, frente a uma Mauritânia ainda com zero pontos.

O jogo foi equilibrado, mas Angola, orientada pelo português Pedro Gonçalves, foi mais eficaz.

Gelson Dala brilhou com dois golos, o primeiro a inaugurar o marcador, aos 30 minutos.

A Mauritânia ainda empatou antes do intervalo, por Sidi Amar.

Angola marcou dois golos de rajada no arranque da segunda parte: Gelson Dala bisou e Gilberto estreou-se a marcar na prova.

Com dois golos de vantagem, os ‘Palancas Negras’ fizeram tudo para segurar a vitória, perante a forte reação da equipa adversária.

A Mauritânia ainda voltou a marcar, num ‘petardo’ de Aboubakary Koita, mas não conseguiu evitar a segunda derrota no torneio.

O defesa Kialonda Gaspar foi titular na equipa angolana; o médio Manuel Keliano, também do Estrela da Amadora, entrou aos 61 minutos. Já Beni Mukendi, do Casa Pia, não saiu do banco de suplentes.

Com quatro pontos, Angola e Burquina Faso têm o apuramento quase garantido, nem que seja como um dos melhores terceiros classificados. Ambos vão discutir o primeiro lugar na última jornada.

A Mauritânia vai á procura da primeira vitória na prova frente à Argélia, que tem dois pontos.