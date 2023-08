A tarefa não será fácil, até porque o adversário é o Boavista, que venceu o Benfica no arranque da Liga, mas o Portimonense quer apagar a imagem deixada em Barcelos, ao ser goleado pelo Gil Vicente na ronda inaugural (5-0).

«Fundamentalmente, devemos uma resposta diferente a nós próprios e a quem gosta de nós. Essa tem de ser a aposta. Mudar o ‘chip’, porque demos uma imagem muito pobre na semana passada», refere o treinador do Portimonense, citado pela agência Lusa.

«Não tivemos a atitude desejável, portanto, estamos todos alerta para a dificuldade da tarefa», acrescenta Paulo Sérgio.

O técnico da formação algarvia espera um jogo difícil, neste sábado (20h30), perante um Boavista «muito moralizado», com «poucas alterações relativamente à temporada passada». «Uma equipa normalmente aguerrida e que pratica bom futebol», resume.

Ansioso por dar o seu contributo está Luan Campos, que aguarda a estreia depois de ultrapassados os problemas burocráticos.

“Venho muito motivado para esse desafio de poder ajudar os meus companheiros e o Portimonense. Creio que as minhas características vão ajudar muito o Portimonense e estou ansioso para me poder estrear», diz o extremo, emprestado pelo América Mineiro.

Luan Campos jogou pelos sub-20 do Palmeiras, e fez alguns treinos às ordens do português Abel Ferreira: «Foi uma experiência boa, ele é um ótimo treinador, conversava bastante com os meninos da base», recorda.