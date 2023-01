Momento do jogo: defesa de Gabriel Batista nos «descontos»

O cronómetro já tinha passado do minuto 90 quando Wellinton voltou a aparecer em boa posição pela direita e a rematar forte junto ao primeiro poste, mas o guarda-redes do Santa Clara segurou o nulo com mais uma boa defesa.

Figura do jogo: Gabriel Batista inultrapassável

Além da defesa que já referimos com o jogo a acabar, o guarda-redes brasileiro do Santa Clara já tinha feito outras de grau de dificuldade elevado, como aquela, a abrir a segunda parte, também a remate de Wellinton que Gabriel conseguiu desviar para o poste. Já na primeira parte, os dois compatriotas tinham travado um duelo interessante, mas o brasileiro com luvas levou sempre a melhor.

Outros destaques:

Wellinton Júnior

Três oportunidades flagrantes para o avançado que regressou depois de um longo período de ausência e que muita falta tem feito à equipa de Paulo Sérgio. Mesmo sem jogar desde o final de outubro, o avançado brasileiro continua a ser o melhor marcador dos algarvios. Esta noite dinamizou o ataque do Portimonense e apareceu muitas vezes em zona de finalização.

Moufi

Mais um bom jogo do lateral marroquino que, a jogar sobre a direita, lutou durante todo o jogo para oferecer profundidade à equipa e arrancar vários cruzamentos para a área do Santa Clara. Precisa apenas de calibrar a força com que cruza.

Gabriel Silva

Foi dos poucos jogadores do Santa Clara que conseguiu sair a jogar com a bola nos pés, num jogo em que os açorianos despejaram muitas bolas na frente. Faltou-lhe depois apoio para conseguir algo mais no ataque.

Pierre Sagna

Nota negativa para o lateral do Santa Clara que foi expulso, aos 24 minutos, depois de ver dois amarelos em apenas dois minutos. Viu o primeiro depois de um desentendimento com Yago. Dois minutos depois, entrou em carrinho sobre Klinsmahn e viu o segundo, deixando a sua equipa a jogar em inferioridade numérica.