Um choque entre duas equipas em crise resultou num aborrecido nulo, no Algarve, com Portimonense e Santa Clara a interromperem uma série de derrotas, mas a somarem apenas um ponto. Um empate que, em última análise, pode traduzir-se em dois pontos perdidos para a equipa de Paulo Sérgio, mais uma vez com muitas dificuldades na finalização, e num ponto conquistado para o estreante Jorge Simão, que jogou boa parte do jogo reduzido a dez.

Duas equipas em plena crise de resultados e também de exibições. Os algarvios somaram apenas uma vitória desde o início de outubro de 2022 e vinham de uma série de três derrotas consecutivas. Os açorianos também já não vencem desde novembro e também somaram uma série de quatro desaires consecutivos que levaram, na última semana, à demissão de Mário Silva.

A jogar em casa, o Portimonense procurou assumir, desde logo, a iniciativa do jogo, com Paulo Sérgio a contar com um grande reforço para o ataque, com Wellinton, melhor marcador dos algarvios, de volta ao onze depois de um longo período de ausência.

Jorge Simão, por seu lado, mudou meia equipa para a sua estreia, com destaque para as estreias de Ítalo e do reforço japonês Misao. Um onze mais conservador, com uma linha de cinco, reforçada por mais três médios mais talhados para destruir do que para construir. O novo treinador apostava tudo numa defesa consistente e nas transições ofensivas, com Gabriel Silva, Matheus Babi e Bruno Almeida preparados para arrancar para a frente.

O Portimonense começou o jogo com uma elevada posse de bola, mas depois não encontrava espaços para acelerar o jogo, diante de um Santa Clara muito fechado. Ainda assim, os algarvios conseguiram a oportunidade mais flagrante da primeira parte, ao minuto 13, quando Ouattara cruzou da esquerda para o desvio oportuno de Wellinton a obrigar Gabriel Batista a uma grande estirada para evitar o primeiro golo.

O Santa Clara, com pouca bola, também teve poucas oportunidades para explorar os pontapés longos, apenas com uma exceção para uma arrancada de Gabriel Silva. Se a vida já estava complicada para a equipa de Jorge Simão, ainda mais ficou quando Pierre Sagna viu dois cartões amarelos em apenas dois minutos e deixou os açorianos em inferioridade numérica a partir do minuto 24.

Dupla oportunidade para o regressado Wellinton

Jorge Simão abdicou logo de Bruno Almeida para reconstruir o muro defensivo com Tassano e os algarvios continuaram a encontrar muito tráfego para a baliza de Gabriel Batista até ao intervalo. Só depois da pausa é que Paulo Sérgio procurou tirar dividendos da vantagem numérica, abdicando de Klinsmahn para lançar Luquinha. O Portimonense abriu mais o jogo para as alas e conseguiu «prender» os açorianos no seu meio-campo.

Wellinton fez mais remates logo a abrir o segundo tempo, o segundo para grande defesa de Gabriel Batista, e Diaby também teve uma oportunidade flagrante para visar a baliza açoriana, naquele que foi o melhor período dos algarvios. Nesta altura o Santa Clara limitava-se a tentar afastar a bola da sua área, deixando apenas Matheus Babi, sozinho, na frente.

Paulo Sérgio lançou ainda todo o arsenal ofensivo que tinha no banco para o relvado, Bryan Rochez, Ricardo Matos e, mais uma vez, Wellinton tiveram novas oportunidades para desbloquear o marcador, mas Gabriel Batista revelou-se inultrapassável.

Um nulo que vai, certamente, custar mais a digerir aos algarvios do que aos açorianos.