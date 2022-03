A FIGURA: Vitinha

É dele quase todo o mérito no golo de Moura que abriu o marcador. O avançado teve uma arrancada incrível pela direita, deixou para trás três adversários e cruzou para a bola chegar a Moura que só teve de encostar. Começou aí uma exibição de muita luta que merecia ter sido premiada com golo, que esteve longe aos 73m.

O MOMENTO: golaço de Yan Couto embala arsenalistas (22m)

O golo de Moura lançara o Sp. Braga para a vitória muito cedo, mas foi o de Yan Mateus que embalou a equipa de Carvalhal para o triunfo. O passe de Al Musrati a rasgar é meio, a receção de Yan Mateus é um quarto e o resto foi a qualidade técnica do brasileiro a fazer.

OUTROS DESTAQUES

Matheus

Que enorme exibição do guarda-redes brasileiro no Algarve! Se o Sp. Braga chegou ao intervalo em vantagem, foi muito graças ao guardião de 29 anos. Entre os 31 e os 33 minutos, Matheus negou o golo duas vezes a Carlinhos, com duas defesas incríveis. Aos 36m, apesar de não ter tocado na bola, foi novamente preponderante a fazer a mancha para impedir Angulo de marcar.

Moura

O lateral-esquerdo dos arsenalistas voltou à titularidade no campeonato e apareceu na área a marcar o primeiro golo da partida, de forma oportuna. Na segunda parte, quando foi preciso defender o resultado, nunca virou a cara à luta.

Yan Couto

O passe de Al Musrati é excelente, mas a receção do lateral brasileiro deixou-o mais perto do golo. Ainda teve de correr mais de 20 metros antes de rematar ao ângulo da baliza de Samuel Portugal, mas a forma como recebeu prova a enorme qualidade do jogador emprestado pelo Manchester City ao Sp. Braga.

Moufi

A combatividade do lateral marroquino foi uma das armas para manter o Portimonense na luta pelo resultado na segunda parte. Foi ele quem salvou uma bola que parecia condenada a sair pela linha de fundo, cruzando para o desvio infeliz de David Carmo para o autogolo.

Carlinhos

Que desespero! Em dois minutos viu Matheus negar-lhe o golo duas vezes, com duas enormes defesas após remates do brasileiro de fora da área. Que dois grandes golos seriam.