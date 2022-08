A FIGURA: Welinton Júnior

Uma seta apontada à baliza do Vitória de Guimarães. Jogando com liberdade de movimentos na frente de ataque, no apoio ao ponta-de-lança Yago, o extremo que chegou a Portugal em 2020 para representar o Desp. Aves foi uma dor de cabeça constante para os adversários. Criou duas grandes oportunidades e marcou à terceira, aparecendo no coração da área para corresponder a um cruzamento de Moufi na direita (63m)

O MOMENTO: Yago incendia os ânimos (88m)

O ponta-de-lança brasileiro que o Portimonense descobriu no União de Montemor marcou pela segunda jornada consecutiva, novamente de cabeça. Como escrevemos em Paços de Ferreira, tem argumentos para dar cartas na Liga portuguesa. Ao minuto 88, com um belo cabeceamento após cruzamento de Seck, garantiu a reviravolta do Portimonense. Provavelmente sem medir o impacto do seu gesto, decidiu festejar com a bandeirola de canto apontada para os adeptos do Vitória, simulando uma metralhadora. Um gesto imprudente, que incendiou os ânimos em Portimão.

OUTROS DESTAQUES

Samuel Portugal: É um dos bons guarda-redes da Liga e justifica o assédio dos maiores emblemas. Entre outras intervenções de qualidade, natural destaque para uma intervenção gigantesca ao minuto 90+8, após cabeceamento de André Amaro com selo de golo. Segurou o triunfo do Portimonense.

André Almeida: Não restam dúvidas sobre a qualidade do jovem médio e a capacidade para atingir patamares superiores na carreira. Aos 22 anos, esbanja classe nos movimentos e raramente falha um passe, jogando com uma leveza que costuma acompanhar os maiores. Após o intervalo, teve o mérito de roubar a bola a Seck e servir Jota Silva para o único golo do Vitória.

Pedrão: Regressou ao onze do Portimonense e impôs a sua presença, vencendo a maioria dos duelos com Anderson Silva. Máxima referência de um setor que foi dando boa resposta ao longo do encontro, perante as constantes ameaças do Vitória.

Jota Silva: Primeiro golo pelo Vitória e primeiro golo na Liga para o Jack Grealish português. Aos 23 anos, depois de um percurso de baixo para cima (Sousense, Paços de Ferreira, Leixões, Casa Pia), o extremo natural de Gondomar tem espaço para apresentar os seus argumentos no escalão principal, com total mérito. Bom jogo em Portimão, coroado com o 1-0, que o Vitória não conseguiu segurar.