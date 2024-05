O Sporting bateu o Portimonense por 3-0, este sábado, em Alvalade, e ficou a uma vitória da conquista do título.



Paulinho abriu o marcador aos 13 minutos e Trincão aumentou o resultado final à entrada para os vinte minutos finais. Já nos descontos, Gyökeres fixou o resultado final.



Com esta vitória, o Sporting chegou aos 84 pontos e está a um triunfo do título. Os leões podem celebrar a conquista do campeonato este domingo se o Benfica não vencer em Famalicão. Por seu turno, o Portimonense continua em lugar de playoff.