O treinador do Sporting, Ruben Amorim, fez três alterações no onze inicial dos leões para a receção ao Portimonense, da 32.ª jornada da Liga.

Face ao empate em casa do FC Porto, no passado fim de semana, saem da equipa St. Juste – não está no banco –, Geny Catamo e Daniel Bragança. Entram Nuno Santos, Ricardo Esgaio e Gyökeres.

No Portimonense, o técnico Paulo Sérgio faz duas alterações: saem Filipe Relvas e Tamble Monteiro, entram Seck e Hildeberto.

OS ONZES INICIAIS:

ONZE DO SPORTING: Franco Israel, Diomande, Coates e Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Hjulmand, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Trincão, Paulinho e Gyökeres.

Suplentes do Sporting: Diogo Pinto, Francisco Silva, Matheus Reis, Morita, Neto, Geny Catamo, Fresneda, Daniel Bragança e Eduardo Quaresma.

ONZE DO PORTIMONENSE: Kosuke Nakamura, Igor Formiga, Pedrão, Alemão e Seck; Fukui, Carlinhos e Lucas Ventura; Luan, Hildeberto e Hélio Varela.

Suplentes do Portimonense: Vinicius, Mvoué, Dener, Gonçalo Costa, Estrela, Guga, Rodrigo Martins, Alcobia e Midana.