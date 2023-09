A FIGURA: Carlinhos

O capitão do Portimonense, a voltar a dar nas vistas após uma grave lesão, resgatou a equipa neste jogo e deu novo fôlego neste arranque da temporada. Ainda sem vencer, aos 82 minutos pairava o espectro de novo desaire para os algarvios. Até que Carlinhos apareceu em cena. Primeiro bateu Bruno Varela da marca dos onze metros, não vacilando na marcação do penálti, depois teve um momento de génio, o momento do jogo, a dar os três pontos ao Portimonense.



O MOMENTO: segundo do Portimonense (90+6’)

Jogo partido, o Vitória balanceava-se para o ataque em busca do triunfo. Mas, havia Carlinhos para contrariar isso, com uma crença ainda maior. Descaído para a esquerda, o brasileiro de 29 anos enquadrou-se com a baliza desviando Manu Silva do lance, não se precipitou, e no momento certo disferiu um remate forte e colocado. Sem hipóteses para Varela, com sabor a três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Hélio

Um dos sobreviventes entre a revolução operada por Paulo Sérgio, o luso cabo-verdiano foi dos mais espevitados no conjunto algarvio. Assustou, a meio da primeira parte, com uma arrancada pelo corredor central que culminou com um remate forte ainda na primeira parte.

Jota Silva

Fabricou o golo do Vitória de Guimarães e disferiu ainda um remate violento ao travessão da baliza algarvia, em dois dos principais momentos do jogo. O atacante do Vitória foi dos que fez por colocar mais intensidade no jogo, estando, como é seu timbre, sempre ligado à corrente.

Gonçalo Costa

Aposta para o lugar do amarelado Seck, o lateral acabou por dar maior amplitude ao jogo do conjunto algarvio. Sofre a grande penalidade que dá o empate ao Portimonense em Guimarães. Quase marcou de trivela num dos últimos lances do encontro.

Bruno Gaspar

Cumpriu com as suas tarefas no lado direito do Vitória. Seguro a equilibrar o seu flanco, não comprometeu defensivamente e foi um dos jogadores que mais deu amplitude do jogo dos vimaranenses.