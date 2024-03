O Portimonense e o Vizela empataram a zero, em jogo da jornada 24 da Liga, e continuam a atravessar um mau momento no campeonato.

Aos 65 minutos, Midana ainda marcou, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Pouco depois, aos 69 minutos, Pedrão viu o cartão vermelho direto e foi expulso. Apesar de estar a jogar com mais um homem em campo, o Vizela não conseguiu chegar à vitória em Portimão.

Com este resultado, o Portimonense passa a somar 23 pontos e está no 13.º lugar da classificação. O Vizela segue no último posto, com 18 pontos.