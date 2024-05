Galeno, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV, depois da vitória, diante do Sp. Braga (1-0), em jogo da 34.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Sabíamos que não ia ser um jogo fácil. O Sp. Braga é uma grande equipa, mas soubemos trabalhar. Na primeira parte não foi igual à segunda e lá acabou por aparecer um golo. Sabíamos que eles iam para cima, à procura do golo, porque precisavam do resultado. Se fossemos nós à procura do resultado, também íamos para cima. Acabou por sobrar espaço, que é o nosso forte, o um para um, e acabámos por sair por cima.»

[Melhor temporada ao nível individual] «Sabemos que não foi uma grande época. Tivemos muita dificuldade. Pecámos muito por não marcar golos. Houve jogos em que tivemos muitas oportunidades. Hoje é um exemplo disso, podíamos ter marcado mais um golo. Mas agora é descansar para a final da Taça.»

[Ter já a Liga Europa garantida é menos um fator de pressão para a final da Taça?] «Final é final! vai ser um grande jogo. O Sporting é uma grande equipa e foi campeão. Vamos estudar a equipa deles e estar preparados.»

[AVB ter regularizado salários] «Não costumamos falar do Presidente no balneário. Deixar isso lá para fora e eles resolvem. Temos de estar focados em nós.»