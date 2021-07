Leonardo Buta sofreu uma lesão traumática na perna direita durante um treino do Sp. Braga.



Segundo informou o clube, o lateral-esquerdo vai estar afastado dos relvados durante, no mínimo, 12 semanas.



O jovem jogador de 19 anos, irmão de Aurélio Buta, fez a pré-época às ordens de Carlos Carvalhal e foi titular no jogo de preparação contra o Portimonense.