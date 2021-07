O Sp. Braga anunciou um reforço de peso para a equipa feminina. Paulinha, jogadora brasileira de 33 anos, chega do Corinthians para reforçar a equipa de João Marques para a nova temporada.

A jogadora chega com vontade de fazer história na equipa das minhotas «A vida é movida por desafios. Construí uma história linda no Corinthians e, a partir do momento em que aceitei a oportunidade de estar aqui, vou criar a minha história no Sp. Braga», disse Paulinha às redes sociais do clube.

A jogadora de 33 anos fez mais de 100 jogos pelo Corinthians, onde venceu duas Taças Libertadores e vários títulos nacionais. Paulinha será uma das caras novas do plantel do Sp. Braga, que inicia os treinos nesta quarta-feira.