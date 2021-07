O Sporting de Braga foi derrotado este domingo na final da Euro Winners Cup, a Champions do futebol de praia, ao perder por 6-3 contra os russos no BSC Kristall, numa reedição do jogo decisivo da edição de 2020.

Depois do 0-0 no final do primeiro período, Mauricinho bisou e deu vantagem de 2-0 ao Kristall, tendo Rafa Padilha reduzido para 2-1. Léo Martins fez depois o 2-2 com que terminou a segunda parte.

No terceiro período, Remizov devolveu a vantagem aos russos, mas Filipe Silva respondeu para o 3-3, antes de Paporotnyy e um bis de Shishin terem fixado as contas a favor dos comandados do suíço Angelo Schirinzi, no Estádio do Viveiro, na Nazaré.