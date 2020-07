O Gil Vicente acertou a renovação de contrato com o futebolista brasileiro Samuel Lino até 2024, juntando mais três temporadas ao vínculo concretizado há um ano. O clube barcelense confirmou esta quarta-feira o novo acordo.

Lino, de 20 anos, chegou a Portugal e ao emblema minhoto oriundo do São Bernardo do Brasil. Participou em 26 jogos e marcou dois golos na equipa orientada por Vítor Oliveira, entre I Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga. Maioritariamente como suplente utilizado, atuou num total de 866 minutos.

Lino junta-se a Rúben Fernandes nas renovações confirmadas pelo Gil Vicente, que findou os empréstimos com o defesa Arthur Henrique, com o médio Kraev e com os avançados Sandro Lima, Baraye e Naidji.