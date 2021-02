FIGURA: Mario González

Voltou a mostrar o seu instinto matador. Apesar de ter falhado um golo isolado para Caio Secco, o avançado não voltou a perdoar e fez o golo da vantagem. Mario González esteve também envolvido no lance que deu o primeiro golo da equipa beirã, com um excelente roubo de bola no meio campo, que permitiu o contra-ataque. Foi uma autêntica dor de cabeça para a defesa do Marítimo, criando várias oportunidades de golo.

MOMENTO: Mario González marcou e confirmou a vitória de Tondela (52m)

Demorou, mas chegou. Foram várias as tentativas de golo de Mario González, que só aos 52 minutos conseguiu fazer o gosto ao pé. O avançado beirão marcou o segundo golo do Tondela e assegurou os três pontos para a equipa beirã.

OUTROS DESTAQUES

Salvador Agra: sem dúvida alguma que foi o jogador mais interventivo do lado do Tondela. Foram muitos os remates de fora de área, que levaram bastante perigo à baliza do Marítimo. Uma presença enorme no ataque beirão, seja com a sua rapidez ou com a sua agilidade com bola.

Jhon Murillo: se de um lado estava Salvador Agra, do outro estava Jhon Murillo. O extremo do Tondela foi uma verdadeira dor de cabeça para o Marítimo. Autor do primeiro golo da equipa beirã, Murillo ajudou no ataque, mas não esqueceu a defesa.

Caio Secco: apesar dos dois golos sofridos, é de salientar o importante papel que o guarda-redes do Marítimo teve no encontro. Negou vários golos à equipa beirã e foi decisivo para que o jogo fosse empatado para o intervalo.

Joel Tagueu: assinou o golo do empate do Marítimo, quando a equipa insular procurava - e conseguiu - reagir à desvantagem, já perto do intervalo.