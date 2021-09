Que pancada!

Depois da ‘pancada’ que derrubou o leão a meio da semana, foi uma nova pancada a ajudar a erguê-lo.

Após a mão cheia aplicada pelo Ajax, que podia ter deixado marcas numa equipa que no ano que reconquistou o título teve de lidar muito pouco com adversidades, o Sporting voltou a dar provas de maturidade e venceu a equipa sensação das primeiras cinco jornadas da Liga.

Fê-lo depois de sofrer. Mas sofreu mais pelo que desperdiçou do que pelo que lhe fez o adversário.

Ainda que o Estoril tenha mostrado porque razão chegava a esta partida em segundo lugar e à frente dos leões, fê-lo sobretudo na primeira parte, quando Adán foi verdadeiramente colocado à prova.

Já no segundo tempo, foi um Sporting muito mais autoritário aquele que se apresentou no relvado do Coimbra da Mota.

Com Paulinho – sempre ele, neste jogo! – a encarregar-se das despesas ofensivas no jogo de estreia de Sarabia como titular, a equipa de Amorim esperou o momento certo para… levar a estocada decisiva.

E voltou a ser Paulinho o protagonista, ao levar uma forte pancada de Dani Figueira na área, após uma saída falhada do guarda-redes do Estoril. O avançado sofreu e bem na pele, esteve alguns minutos a ser assistido, mas ergueu-se para ver Porro dar o melhor seguimento ao que ele tinha criado.

O lateral espanhol não tremeu da marca de penálti, atirou a pressão para atrás das costas e colocou final a um ciclo de três jogos sem vencer.

Também no futebol, às vezes, só mesmo à pancada.