Figura: João Palhinha

Mais uma vez, o patrão de todo o futebol da equipa. A verdade é que João Palhinha nem precisava daquele golo que trouxe a tranquilidade para ser a figura da partida, mas assim, com aquele golo que premiou mais um excelente jogo, não há dúvidas. Uma grande exibição do médio que domina todo o jogo, recupera bolas, tapa linhas de passe, pressiona adversários e sai a jogar com classe.

Positivo: Paulinho

Quem esteve a ver o jogo e olha para este destaque, deve ter vontade de insultar o jornalista. Afinal de contas Paulinho falhou uma, duas, três oportunidades claras de golo: sobretudo a terceira, isolado na cara do guarda-redes. Mas o avançado foi muito mais do que isso. Impressionante a capacidade de entrar no jogo, de oferecer linhas de passe, de servir de bússola e de lançar companheiros.

Momento: Gonçalo Inácio abre o marcador

O relógio marcava sete minutos e o Sporting ainda não tinha sequer feito nenhum remate à baliza, quando um cruzamento perfeito de Vinagre da esquerda encontrou Gonçalo Inácio no sítio certo para o primeiro golo do jogo: o central aproveitou uma saída completamente fora de tempo de Luiz Felipe para cabecear à vontade para a baliza. Um golo que atirou o Sporting para um jogo tranquilo.

OUTROS DESTAQUES:

Ruben Vinagre

Mais um excelente jogo do lateral esquerdo, que chegou agora e parece que já joga nesta equipa há anos. Fez a assistência para Gonçalo Inácio abrir o marcador, logo aos sete minutos, e surgiu várias vezes a subir no corredor para criar desequilíbrios, mostrando bom entendimento com Nuno Santos.

Matheus Nunes

Mais um bom jogo deste médio que parece não saber jogar mal: sempre muito interventivo, está constantemente na linha da bola, defende, ataca, canaliza jogo e surge várias vezes no ataque. Parece ser o completamente ideal para Palhinha, até pela forma como se compensam um ao outro.

Afonso Sousa

Foi um oásis no deserto de soluções em que se tornou a equipa do Belenenses. Empenhado e muito tecnicista, pegou na bola, trabalhou sobre adversários e tentou levar a equipa para a frente, mas esteve muito desacompanhado. Pelo caminho ainda fez o único remate da equipa à baliza de Adán.