*por Rafael Santos

Figura: Corona

Foi sempre bastante interventivo ao longo de todo o encontro, a explorar a ala direita do Tondela sempre com muita qualidade. O mexicano fez-se valer da velocidade e da qualidade inegável a destruir as defesas adversárias com fintas de ficar rendido. O prémio da boa exibição do mexicano veio em forma de assistência, que culminou no golo de Marega. Foi a 16.ª assistência do mexicano esta época. O único ponto negativo é o amarelo que o tira do Clássico com o Sporting.

Momento do jogo: Fábio Vieira acaba com as dúvidas (90+5)

A grande penalidade a favor do FC Porto veio em boa hora para os dragões. Depois do golo do Tondela, o jogo parecia tremido para os azuis e brancos. Este penálti convertido em golo por Fábio Vieira foi um tira teimas e também uma lufada de ar fresco para os dragões.

Outros destaques

Babacar Niasse

Cláudio Ramos é o titular indiscutível, mas já tem sucessor. Babacar Niasse entrou destemido e bateu o pé ao ataque portista. Aos 11 minutos negou o golo a Marega com um defesa de grande qualidade. Um autêntico muro que aguentou as constantes investidas do FC Porto. Apesar dos golos sofridos – no primeiro não fica isento de culpas -, foi um dos melhores em campo com uma boa exibição.

Ronan

Entrou e marcou. Natxo González tirou a sorte grande com a substituição de Ronan, que através de grande penalidade, precisou de apenas de cinco minutos para deixar a sua marca na partida. Acabou por dar um grande impulso para o Tondela reentrar na discussão da partida e foi sempre uma referência no ataque auriverde.

Marega

Procurou, procurou, até que conseguiu. O avançado do FC Porto a mostrar porque tem faro para o golo e a bater Babacar Niasse num duelo um para um com bastante qualidade. Um golo de grande qualidade sem hipótese para o guardião auriverde.

Danilo

Foi a chave para desbloquear o enguiço deste jogo. Com um golo no início da primeira parte, foi o médio que deu um novo ânimo ao FC Porto, que até esta altura do jogo parecia apagado e sem soluções para a vitória. Foi de cabeça que o português conseguiu ultrapassar a grande barreira da primeira parte, Babacar Niasse.