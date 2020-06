O Benfica empatou nesta quinta-feira com o Tondela, a zero (0-0), na 25.ª jornada da Liga. Com este resultado, a formação encarnada continua na segunda posição.

A equipa orientada por Bruno Lage teve várias oportunidades para marcar mas ficou em branco. Assim, após a derrota do FC Porto, o Benfica conseguiu anular a desvantagem pontual mas não sobe ao primeiro lugar, já que tem desvantagem no confronto direto.

O Tondela ocupa a 13.ª posição na tabela classificativa da Liga